Un violento episodio sacudió la campaña electoral en el conurbano bonaerense. El candidato a concejal en Merlo, Guillermo Vivas, denunció que fue atacado por tres hombres cuando se encontraba colocando afiches en el kilómetro 33,5 de la Ruta 40. La noticia fue difundida por el medio local Merlo Real Noticia.

Según relató el propio dirigente en redes sociales, los agresores se acercaron con la excusa de ayudarlo a pegar carteles. Ante la negativa, insistieron hasta que finalmente lo despojaron de la escalera y lo llevaron hasta la camioneta en la que trabajaba. Fue en ese momento cuando uno de ellos sacó un arma. “En mi resistencia me propinan dos culatazos donde pierdo estabilidad y en el forcejeo sufro una dislocación de la rodilla”, contó Vivas.

El candidato aclaró que, pese a los golpes, se encuentra fuera de peligro. “Ahora me encuentro bien, con puntos y dolores, pero seguiré luchando por nuestro Merlo”, aseguró.

Este tipo de episodios se suman a otros hechos de violencia política registrados en la provincia. Hace pocos meses, en Lanús, militantes de distintas fuerzas habían denunciado ataques durante la pegatina de afiches.

