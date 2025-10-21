Sofía Melgarejo relató en TikTok su experiencia al pedir presupuestos para las vacaciones de enero junto a su esposo y sus dos hijos pequeños. Consultó destinos en Mendoza, Córdoba, la costa atlántica y la costa norte de Brasil, para comparar opciones y analizar qué les convenía.

"Estoy impresionada con los precios de la costa para la temporada 2026", dijo en el video. Explicó que pidió presupuestos de 7 a 10 días, con desayuno y limpieza diaria, y que algunos lugares respondieron recién el fin de semana pasado.

El presupuesto que más la sorprendió fue el de un apart hotel en Cariló: $10.043.000 por 9 noches, con tarifa flexible: 50% a pagar ahora y 50% al ingresar. Si optaba por pagar todo de inmediato, le ofrecían un descuento, quedando en $6.527.950. "Me parece muchísimo… un millón de pesos por día", comentó.

Sofía comparó con Brasil: "Cotizé Bahía para nosotros cuatro, con vuelos incluidos y hotel con desayuno, y me salió menos de la mitad que en Cariló", indicó. "Ahora entiendo cómo toda la gente se va a la mierda", cerró en su video.

La usuaria también detalló que otros destinos de la costa atlántica —Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas— arrancaban desde $2.600.000, incluso sin incluir desayuno, lo que reforzó su impresión de que los precios eran excesivos.

Finalmente, Sofía concluyó que, con esos valores, probablemente no viajarán a la costa y se quedarán en casa, mientras evalúan otras alternativas más accesibles.