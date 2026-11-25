"Le roban al consumidor": Rasquetti cruzó a las petroleras y defendió su proyecto para regular los aumentos
La diputada bonaerense del Frente Renovador, oriunda de Cañuelas, cuestionó que las empresas no bajen los precios tras la caída del barril de petróleo. También rechazó las advertencias del sector sobre posibles faltantes de combustible y defendió su iniciativa en la Legislatura provincial.
La discusión por los precios de los combustibles sumó un nuevo capítulo en la Legislatura bonaerense. La diputada provincial del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, salió al cruce de las principales cámaras empresarias del sector, que cuestionaron su proyecto para obligar a las petroleras a informar los aumentos en los surtidores.
La legisladora defendió la iniciativa y apuntó contra la política de precios de las compañías. En particular, cuestionó que hayan trasladado a los consumidores las subas internacionales del petróleo, pero que no hayan aplicado reducciones luego de la caída del barril.
"Subieron la nafta un 25% por la suba del barril de petróleo a 120 dólares. Bajó a 86 dólares... ¿LA VAN A BAJAR?", planteó Rasquetti en sus redes sociales.
Además, explicó que el proyecto establece que las empresas deben comunicar los incrementos después de aplicarlos, cuando superen el 1%. Según sostuvo, las compañías se resisten a esa obligación porque no quieren que los usuarios conozcan cuándo se producen las actualizaciones de precios.
"La ley dice claramente que el anuncio es posterior al aumento y cuando supera el 1%. No le quieren contar a la gente cuándo aumentan para agarrar desprevenido en el surtidor al usuario", afirmó.
Las críticas de las petroleras al proyecto de Rasquetti
La propuesta recibió objeciones de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), que reúne a las principales empresas productoras y refinadoras del país. La entidad advirtió que anticipar los aumentos podría provocar que los consumidores concentren sus cargas de combustible antes de cada actualización y generar problemas de abastecimiento en las estaciones de servicio.
También consideró que el sector ya cuenta con mecanismos para informar los cambios de precios, como cartelería, aplicaciones y redes sociales. Por eso, sostuvo que sumar nuevas obligaciones implicaría mayores costos administrativos sin mejorar necesariamente la transparencia.
En la misma línea se pronunciaron la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). Ambas entidades señalaron posibles dificultades operativas y advirtieron que los usuarios podrían adelantar sus cargas para evitar los incrementos.
Rasquetti rechazó esos planteos y volvió a cuestionar a las empresas por los valores que pagan los consumidores. "¡No hay margen para seguir con la mentira, muchachos. Le roban muy bien al consumidor!", concluyó.
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