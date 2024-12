El líder de la UOCRA, Iván Tobar, utilizó sus redes sociales para denunciar un violento asalto que sufrió su hijo de 14 años en La Plata. Según relató, el adolescente fue abordado por dos hombres en moto en la zona de 98 entre 1 y 2, quienes lo amenazaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias.

Tobar compartió un video que fue publicado por el medio local 0221 donde, visiblemente indignado, se dirigió directamente a los responsables del hecho: "Le robaste a un nene de 14 años, le pusiste un fierro en la cabeza, se la montaste. Hay cosas que no van, boludo. Vale todo, pero hay cosas que no valen".

En el mensaje, Tobar exigió que los ladrones se comuniquen con él para pedir disculpas y devolver lo robado, que incluía un bolso con herramientas y una máquina para cortar el pelo que usaba su hijo. Además, advirtió: "Te espero mañana con una llamada o mensaje pidiendo disculpas. Si no, cacería de bruja, loco. A no quejarse, a no mariconear".

Tobar ya había sido noticia en septiembre pasado, cuando estuvo en el centro de otro escándalo al responder públicamente a las acusaciones de Cristian “Puly” Medina, hijo del exlíder sindical Juan Pablo “Pata” Medina. “Puly” había denunciado un intento de asesinato atribuido a la facción liderada por Tobar, quien negó los hechos y lo vinculó con problemas de adicción.