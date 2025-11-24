Le robaron la camioneta "a los tiros" a reconocido automovilista: Policía Vial la recuperó en un operativo sobre Ruta 9
El hecho delictivo que sufrió Sebastián de Tezanos sucedió en Lomas de Zamora. “Lamentablemente vivimos a la buena de Dios”, expresó indignado.
Personal del destacamento de la Policía Vial San Pedro recuperó este lunes una camioneta Ford Ranger Raptor 4x4 que había sido robada el domingo en la zona sur del conurbano bonaerense a un reconocido piloto de automovilismo.
Los efectivos del grupo que conduce la oficial principal Alejandra Fernández interceptaron el vehículo en un operativo de rutina en el km 152 de la autopista, sobre el carril Buenos Aires - Rosario.
La camioneta, conducida por un rosarino, resultó con pedido de secuestro activo, según el registro que obraba en sistema cuando dispusieron la consulta de rigor. La habían robado a mano armada el domingo por la noche.
La Raptor había sido denunciada por un hombre domiciliado en Esteban Echeverría como robada en la ciudad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora. El dueño es Sebastián de Tezanos, reconocido piloto oriundo de Monte Grande
La Fiscalía 11 de San Pedro dispuso el secuestro del rodado, que permanecía en la dependencia local bajo custodia de la Policía Vial local, que depende de la jefatura de Zona VIal III San Nicolás que coordina el comisario César dos Santos.
La causa por el robo automotor tramita en la Fiscalía 7 del departamento judicial de Lomas de Zamora. La denuncia fue radicada por el damnificado en la comisaría cuarta de Llavallol.
La Raptor es propiedad del reconocido piloto de automovilismo Sebastián De Tezanos, quien en sus redes sociales celebró el hallazgo del vehículo por parte de la Policía Vial de San Pedro.
“Es muy triste vivir así, muchísimas personas me contaron algún hecho de robo que también vivieron, escuché historias tremendas de todo tipo”, reclamó De Tezanos en sus posteo.
“Lamentablemente vivimos a la buena de Dios”, dijo y agregó “Yo por suerte o por milagro, hoy puedo contar lo que nos pasó, pero mucha gente no corre con la misma suerte, como por ejemplo mi suegro que fue asesinado en un asalto porque si no más”.
"Con un Bora gris, los hijos de puta me re cagaron a tiros, por suerte no pasó nada, me robaron nomás", había contado antes el piloto, tras el asalto.
