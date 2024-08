El pasado miércoles 7 de agosto, Julio Fernández, un veterano del básquet adaptado, se enfrentó a una amarga sorpresa: su silla deportiva fue robada en San Francisco Solano, en el límite con Almirante Brown. El robo, ocurrido sobre la Avenida Cóndor, dejó a Fernández en una situación difícil, ya que su silla no solo es un equipo esencial para su deporte, sino también un símbolo de su dedicación y esfuerzo a lo largo de los años.

Este vecino del Conurbano es una figura destacada en el básquet adaptado. “Me llamo Julio Alberto Fernández, juego al básquet, tengo 62 años, representé muchos clubes, uno de ellos a Almirante Brown. Tengo un currículum de deporte que es muy importante”, relató con una mezcla de orgullo y tristeza. Su carrera en el deporte fue vasta y variada, y su compromiso con el básquet adaptado es conocido en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El incidente ocurrió cuando Fernández dejó su silla de ruedas deportiva, que fabricó con sus propias manos, apoyada en el paragolpes de su auto, con las ruedas en un lado y el cuadro en otro. “Me descuidé unos minutos y me la robaron de ahí”, explicó. El robo fue descubierto cuando Fernández regresó después de hacer una breve parada para cruzar el cuadro de su silla al auto de un compañero mientras iba a entrenar.

La silla robada es más que un simple equipo para Fernández. “No tiene tanto valor. Vale más lo que ella hizo por mí hasta ahora, por eso la quiero recuperar. Me gustaría poder comprar una nueva pero no puedo. Además, tengo un cariño especial por mi silla, si tengo que andar en esa misma silla por siempre, andaré”, comentó durante una entrevista LANOTICIA1.COM, donde se mostró angustiado por lo sucedido.

Fernández enfatizó la importancia de la silla en su vida, ya que no solo le permite participar en su deporte, sino que también es un elemento fundamental para su movilidad diaria. “Estoy en esta condición tras sufrir un accidente, soy doble amputado desarticulado de cadera. A raíz de eso cobro una pensión que es con la que vivo”, agregó ante los micrófonos de este portal.

Fernández también reveló las dificultades que tuvo para poder radicar la presentación policial. Como el robo ocurrió en el límite entre dos municipios, tuvo problemas para que le tomen la denuncia: “Me mandaban de una comisaría a la otra porque decían que no era jurisdicción de ellos”. "También busqué a ver si podía ver algunas cámaras que me ayuden, la única que encontré que fue el municipio”, comentó.

El exjugador de la selección argentina de hándbol y pionero en el básquet adaptado en Almirante Brown está desesperado por recuperar su equipo. “Si la personita me la devuelve no pasa nada. Estoy dispuesto a levantar la denuncia. Sólo le preguntaría para qué se la llevó”, dijo con un tono de resignación. Fernández busca recuperar su silla para seguir participando en el básquet adaptado. “Todavía no quiero dejar el deporte”, imploró.

La historia de Julio conmueve a muchos vecinos de su barrio y más allá. Para quienes puedan aportar información o colaborar en la recuperación de su silla, Fernández proporcionó su número de teléfono: 1140840421. La comunidad deportiva local espera que este llamado impulse la ayuda necesaria para que pueda continuar con su pasión por el básquet adaptado y seguir siendo una inspiración para otros en su situación.