El intendente de Leandro N. Alem Carlos Ferraris (Frente de Todos) justificó en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante la vacunación de su esposa Nadia Aguilar cuando fue interpelado por la oposición de Juntos por el Cambio en el tramo de su discurso que hablaba de la vacunación y donde criticaba a dirigentes nacionales de ese espacio por cuestionar la vacuna rusa Sputnik V.

"Los que se dedican a agarrar un papelito y decir 'vamos a poner a la señora del intendente primero, al intendente segundo, a la familia y al otro', sacarle una foto y hacerla correr por WhatsApp diciendo que somos los vacunados vip del distrito: Déjenme decir que la señora del intendente se vacunó porque es docente", dijo ante los reclamos desde la banca opositora.

Y continuó: "Hace más de 15 años que es docente y dentro de 20 ó 30 días tiene que estar al frente de los cursos dando clases. No se vacunó porque se la dio el intendente, se inscribió como todos los docentes y recibió el turno como corresponde, sin sacarle ventaja a nadie. Es fácil ensuciar a la gente de trabajo".

"Este intendente se podría haber vacunado primero como el resto", comentó al tiempo que añadió: "Y qué dijo: "No me voy a vacunar porque no soy personal de salud". ¿Qué me pasó?, estuve 15 días en contagio con mi familia".

Y agregó: "Quisiera saber cuántos de la oposición estarían haciendo lo mismo que hicimos, o ya estarían vacunados o ya estarían las vacunas siendo utilizadas por las obras sociales y no público como lo hacemos acá".

Desde la oposición terminaron pidiendo la palabra en medio del discurso de Apertura de Sesiones que el propio intendente negó. "Estamos vacunando y lo estamos haciendo muy bien, vaya mis felicitaciones para el personal que está vacunando sábado y domingo", culminó.

En el marco de la campaña de vacunación COVID-19, dijo que "ya contamos con más del 10% de la población del distrito vacunada" y resaltó que "fuimos uno de los primeros 80 municipios en comenzar con la vacunación". Según Sala de Situación del ministerio de Salud bonaerense el total de aplicaciones es de 2.492 en una población de poco más de 17 mil.