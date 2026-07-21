Legisladores de La Libertad Avanza presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para establecer un arancelamiento a personas extranjeras en las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades de gestión estatal.

Ads

Agustín Romo, jefe de bloque de LLA, presentó el proyecto en redes sociales con un mensaje desafiante en medio la de “alta temperatura” que tomaron las redes sociales sobre todo después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.

En ese clima Romo lanzó en X el mensaje que anticipó el ingreso formal del texto: “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.

Ads

El artículo 1º dice que la ley tiene por objeto establecer un “régimen de arancelamiento de las prestaciones sanitarias brindadas por los establecimientos públicos provinciales y de retribuciones por los estudios de grado cursados en universidades provinciales de gestión estatal, aplicable a las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente en el país, de conformidad con las garantías y excepciones previstas en la presente ley”.

La iniciativa se apoya en las categorías migratorias definidas por la Ley Nacional 25.871: residente permanente, residente temporario, residente transitorio y autorización de residencia precaria.

Ads

Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460 — Agustín Romo (@agustinromm) July 21, 2026

Bajo el régimen propuesto para el sistema de salud, los extranjeros sin residencia permanente deberán solventar el costo de las prestaciones que reciban, ya sea por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado.

Para las prestaciones habituales o programadas, deberán acreditar cobertura o cancelar el arancel antes de recibirlas. El cobro se canalizaría a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). La iniciativa aclara: “Ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada en casos de urgencia o emergencia que conlleven riesgo inminente para la vida. El eventual recupero se tramitará después de estabilizar al paciente”. Quedan también eximidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y las acciones de prevención, vacunación, diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria, por razones de salud pública.

La recaudación obtenida ingresaría al Fondo Provincial de Salud del S.A.M.O. y se destinaría a la adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, a obras de infraestructura y a la mejora de la capacidad operativa de los hospitales públicos.

Ads

Puede interesarte

Para el sistema universitario, el articulado obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar retribuciones por los estudios de grado que cursen estudiantes extranjeros sin residencia permanente. Cada institución, a través de sus propios órganos superiores, determinaría los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización dentro del marco que establece la ley.

La iniciativa incluye una cláusula de transparencia: el Ministerio de Salud y las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente la cantidad de prestaciones o estudiantes comprendidos, los montos facturados y percibidos, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los recursos, sin datos personales. El texto invita además a los municipios de la provincia que cuenten con establecimientos de salud propios a adherirse al régimen.