En la Comisión de Servicios Públicos se aprobó un proyecto de la diputada Maite Alvado (Bahía Blanca - Unión por la Patria) para que la participación o propiedad por parte de la provincia de Buenos Aires en empresas, sólo pueda ser reducida por la Legislatura con el voto de dos terceras partes del cuerpo.

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Durante el encuentro de la Comisión, presidida por el diputado Ariel Archanco, la iniciativa establece un cambio fundamental que ya que hoy, con la legislación vigente, se requiere de mayoría simple. El despacho salió con el apoyo de la mayoría mientras que PRO y La Libertad Avanza manifestaron cuestionamientos.

La iniciativa busca garantizar la continuidad de la inversión estatal en infraestructura y servicios básicos, evitando que quede sujeta a los cambios de gestión gubernamental. Entre otras empresas que funcionan bajo control estatal figuran Aubasa (Autopistas y rutas), Buenos Aires Gas (BAGSA), Aguas Bonaerenses (ABSA), Buenos Aires Energía S. A. (BAESA; con control mayoritario) y Astillero Río Santiago.

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"El rol del estado es garantizar el bienestar de su población, y nuestra función es fomentar y profundizar ese rol. Por otro lado, la Provincia cuenta con los recursos necesarios para invertir en puntos estratégicos de desarrollo económico", asegura en sus fundamentos.

La diputada peronista sostiene que “se necesita un enfoque de desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos, y utilicen esa rentabilidad para reinvertir y mejorar la vida de todos y todas”.

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En tal sentido, sostuvo que “los servicios y la producción de bienes estratégicos en manos de privados, en el pasado, han planteado numerosos conflictos. La búsqueda de beneficios económicos ha llevado a la reducción de costos, lo que se traduce en calidad deficiente y limitado acceso para la población, más aún en los casos monopólicos, como son los servicios públicos”.

“Por otro lado -recuerda- la fusión entre participación activa del estado y de privados garantiza que estos bienes y servicios se brinden de manera eficiente y equitativa, como es el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF) a nivel nacional. El estado tiene la capacidad de supervisar y regular las operaciones de estas empresas, asegurando altos estándares de calidad y accesibilidad para los y las bonaerenses”.