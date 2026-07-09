En la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense avanzó el expediente que modifica las leyes 12.322, la cual crea el "Área Patagónica Bonaerense", y 12.323, que crea la "Zona Austral Desfavorable de la Provincia de Buenos Aires".

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En la reunión de la comisión, presidida por el diputado Ruben Eslaiman y que contó con la presencia de todos sus integrantes, se aprobó el expediente presentado por el presidente de la Cámara de Diputados y exjefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.

Con previa aprobación en la comisión de Asuntos Municipales, la iniciativa señala que en virtud de la inferioridad de las condiciones climáticas, geográficas y productivas, la medida propone beneficios impositivos permanentes, como lo son la exención del pago de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto de Sellos para diferentes sectores de la economía.

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Con esta iniciativa, se busca determinar de manera "permanente" los beneficios promocionales para los partidos de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y algunos cuarteles del partido de Saavedra. En la actualidad, las leyes delegan en el Poder Ejecutivo la facultad de renovación cada cinco años.

"Esta iniciativa pretende establecer la permanencia de los beneficios que contempla, no como un mero capricho, sino por entender que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto de la provincia y apunta a otorgar estabilidad jurídica y previsibilidad económica" sostiene en los fundamentos del proyecto el diputado Dichiara.

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Tras conocerse el avance legislativo, el intendente de Patagones Ricardo Marino remarcó que se trata de un reclamo histórico de toda la comunidad. "Buscamos consolidar un marco de estabilidad y mejores condiciones para el crecimiento del Partido de Patagones", enfatizó el jefe comunal.