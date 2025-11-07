A última hora de este viernes, se confirmó que la Cámara de Diputados bonaerense sesionará el próximo miércoles 12, con motivo de darle estado parlamentario a varios proyectos clave del Poder Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof.

El debate en comisiones de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Financiamiento, no eludirá con seguridad las críticas de la oposición y las propias internas del peronismo.

El ministro de Economía, Pablo López, detalló en la Legislatura bonaerense los principales lineamientos del Presupuesto 2026.

Además, el endeudamiento equivalente a 1.990 millones de dólares que solicitó el gobierno de Kicillof incluye un 8% para el “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal”, destinado a infraestructura en municipios.

También se crea el “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional” para agrupar los recursos que se viene hace tiempo reclamando al Estado Nacional.

