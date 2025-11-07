Legislatura bonaerense: Convocan a sesión en Diputados para dar ingreso al Presupuesto 2026
La sesión fue convocada para el miércoles 12 de noviembre a las 14 horas. Ingresarán además Fiscal Impositiva y Financiamiento.
A última hora de este viernes, se confirmó que la Cámara de Diputados bonaerense sesionará el próximo miércoles 12, con motivo de darle estado parlamentario a varios proyectos clave del Poder Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof.
El debate en comisiones de Presupuesto, Fiscal Impositiva y Financiamiento, no eludirá con seguridad las críticas de la oposición y las propias internas del peronismo.
Además, el endeudamiento equivalente a 1.990 millones de dólares que solicitó el gobierno de Kicillof incluye un 8% para el “Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal”, destinado a infraestructura en municipios.
También se crea el “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional” para agrupar los recursos que se viene hace tiempo reclamando al Estado Nacional.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión