La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción en la sesión celebrada este jueves al “blindaje” de las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires, como Aguas Bonaerenses y Autopistas de Buenos Aires, para dificultar su privatización.

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El proyecto fue presentado por la diputada camporista Maite Alvado (Fuerza Patria) y establece que la autorización para la venta de las empresas del Estado provincial requerirá los dos tercios de los votos, en lugar de mayoría simple, tanto en la Cámara baja como en el Senado.

Entre otras empresas que funcionan bajo control estatal figuran Aubasa (Autopistas y rutas), Buenos Aires Gas (BAGSA), Aguas Bonaerenses (ABSA), Buenos Aires Energía S. A. (BAESA; con control mayoritario) y Astillero Río Santiago.

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La norma obtuvo media sanción con 44 votos afirmativos (de Fuerza Patria, Hechos, Nuevos Aires, Unión y Libertad y la Izquierda) y 34 en contra, de los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA), entre otros.

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Al elevar los requisitos para aprobar el proceso de venta, desde la oposición —Diego Garciarena, de UCR— criticó que una ley ordinaria establezca una mayoría especial. Ahora el proyecto será girado a la Cámara alta para que los senadores lo consideren.

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"El rol del estado es garantizar el bienestar de su población, y nuestra función es fomentar y profundizar ese rol. Por otro lado, la Provincia cuenta con los recursos necesarios para invertir en puntos estratégicos de desarrollo económico", asegura en sus fundamentos.

La diputada peronista sostiene que “se necesita un enfoque de desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos, y utilicen esa rentabilidad para reinvertir y mejorar la vida de todos y todas”.