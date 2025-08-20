Tras el cierre de listas para los comicios del 7 de septiembre y del 26 de octubre, la Unión Cívica Radical (UCR) se partió en el Senado bonaerense.

Alejandro Cellillo (General Alvear, séptima sección) y Agustín Maspoli (Chacabuco, cuarta sección), formalizaron ante las autoridades del Senado bonaerense la creación del nuevo espacio UCR–Somos Buenos Aires.

Maspoli era jefe de bloque UCR-Cambio Federal y fue sustituido por Ariel Bordaisco como nuevo titular del bloque “oficial”. Ambos representan a diferentes bandos del radicalismo bonaerense que ha implosionado en medio de disputas internas y peleas por liderazgos.

Con esta ruptura, el espacio conducido por Bordaisco quedó con solo seis integrantes: Nerina Neumann, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Flavia Delmonte, Marcelo Daletto y el propio Bordaisco.

A partir de esta modificación, en el reparto de fuerzas, el Senado bonaerense quedó conformado con 21 representantes de Unión por la Patria, 9 del PRO, 6 de UCR + Cambio Federal, 4 de La Libertad Avanza, 3 de Unión y Libertad, 2 de UCR–Somos Buenos Aires y 1 de Derecha Popular.

