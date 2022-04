Luego de la derrota de Rodolfo "Manino" Iriart en la interna del Partido Justicialista de Mar del Plata, su esposa, la diputada por la quinta sección electoral Débora Indarte decidió romper con el bloque oficialista.

Así lo hizo saber en una carta dirigida a la presidencia de la cámara. Decidió conformar un monobloque "Unidad para la Victoria".

Iriart cayó hace unos días en la elección interna del PJ local con el 42% de los votos y expresó en una carte su pedido de pedido de cese a la persecusión política que sufren quienes lo apoyan. Indarte respaldó sus dichos.

Como expresa @Manino: "Después del gobierno de Montenegro necesitamos transformar definitivamente a nuestra ciudad con producción, empleo, turismo, salud, educación e inclusión, sin abandonar a los barrios como ocurre en la actualidad". https://t.co/kBde3L0PkQ — Débora Indarte (@DeboIndarte) March 30, 2022

A dos años y medio de haber asumido como legisladora, según contó, no se le dio tratamiento a ninguno de sus 170 proyectos presentados.

En una carta dirigida al titular de la Cámara baja bonaerense, Federico Otermín, la diputada indica “haber agotado todas las instancias administrativas y de diálogo” y “no haber podido cumplir con la premisa fundamental por la que fui elegida en el año 2019”.

Indarte le informa a Otermin “que luego de presentar más de 170 proyectos de ley, en dos períodos legislativos, no he logrado que ni uno solo sea tratado, hecho por el cual no pude dar respuesta a una sola demanda en el territorio” y que no ha podido actuar tampoco como “nexo para resolver diferentes gestiones locales que son consideradas de urgencia”.

En ese marco, apunta con el dedo contra quienes hoy detentan el poder partidario en General Pueyrredón al sostener que “lo antes expuesto es atribuible a asuntos de índole político/territorial, que obstaculizan de manera permanente el desempeño de mi función”.