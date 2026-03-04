Frente al avance en la mala utilización de sofisticada tecnología, el diputado bonaerense Gustavo Cuervo (de Luján, bloque “Nuevos Aires") presentó un proyecto de ley para regular el uso de imágenes creadas por inteligencia artificial (IA).

La iniciativa hace hincapié en el consentimiento para crear contenido y en proteger la identidad de las personas utilizadas para este fin. “No podemos permitir que se sigan creando fotos o videos engañosos, y que perjudiquen gravemente a alguien que no brindó ningún tipo de consentimiento para que se utilice su imagen”, enfatizó el jefe de la banca que integran además Fabián Luayza y Viviana Romano.

Además, el proyecto tiene el objeto de proteger la "identidad digital de las personas humanas" en la Provincia de Buenos Aires frente a la creación, modificación, simulación o difusión de sus rasgos mediante estos sistemas.

Esto sería "garantizando el consentimiento, la transparencia y la reducción de usos engañosos o lesivos”, completó el documento. La iniciativa hace principal foco en el consentimiento que se deberá tener para crear fotos o videos a través de esta herramienta tecnológica.

En este sentido, sostiene que se necesitará "consentimiento previo, expreso y verificable del titular, excepto en los casos previstos por la presente ley” y destaca que todo contenido que "reproduzca o simule la identidad de una persona deberá incluir una advertencia clara, visible y permanente" indicando que fue hecho con IA.

De este modo, serán responsables y "pasibles de las sanciones quienes creen contenidos en infracción a la presente ley y quienes los difundan con finalidad económica o política con conocimiento de su carácter engañoso”. En caso de verificar un uso indebido de la identidad digital "la Autoridad de Aplicación podrá intimar al responsable identificado a cesar la difusión del contenido en un plazo no mayor a 48 horas".

El proyecto presentado por Cuervo indica que serán sancionados aquellos que "difundan imágenes con finalidad económica o política con conocimiento de su carácter engañoso”.