En el marco del Día Provincial contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, la Cámara de Diputados bonaerense llevó adelante un conversatorio con el director, productor y coguionista de la serie Cris Miró (Ella), Martín Vatenberg, para reflexionar sobre el impacto de la producción audiovisual en el colectivo LGBT y en la sociedad en general.

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La actividad fue impulsada por la diputada bonaerense Romina Braga y se desarrolló en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El encuentro tuvo como eje el rol de la cultura y el arte en las políticas públicas vinculadas a la diversidad y la inclusión, además de la importancia histórica de la figura de Cris Miró en la lucha por la visibilidad y el reconocimiento del colectivo trans.

Durante el conversatorio, Braga señaló que, aunque la serie transcurre en los años ‘90, muchas de las situaciones que retrata “trascienden en este momento”. En ese sentido, remarcó que “siempre está bueno poder ver aquellas cosas que dejan una marca en la sociedad”.

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Además, la legisladora destacó el papel histórico del colectivo LGBT en la conquista de derechos y sostuvo que “siempre fue el que puso en voz alta y fuerte todo aquello que causa dolor, que tiene que ver con no poder ser quién sos”. También afirmó que, pese a las dificultades y resistencias sociales, “con tiempo y esfuerzo, los derechos han sido finalmente conquistados”.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA



Hay violencia que todavía siguen invisibilizadas y que sufren en su vida diaria muchas personas LGBTI+.



El proyecto de ley que presenté propone crear un Protocolo Provincial de Atención Integral para personas LGBTI+… pic.twitter.com/ZRGVrMrHDJ — Romi Braga (@rominabraga) May 17, 2026

Por su parte, Vatenberg explicó que el proyecto nació con “la única certeza de que Cris podía ser una protagonista de ficción muy fuerte”. Según detalló, la historia permitió abordar temas vinculados a la construcción de identidad, el rechazo familiar y la exclusión, pero también mostrar conflictos universales con los que cualquier persona puede identificarse.

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“Esa universalización del conflicto permitió que mucha gente se identificara más allá de no pertenecer al colectivo”, expresó el realizador.

Al cierre de la actividad, Braga informó que presentó un proyecto para declarar de interés legislativo la serie “Cris Miró (Ella)”. La iniciativa busca reconocer el valor cultural de la producción y reafirmar el compromiso institucional con una sociedad más igualitaria, respetuosa de la diversidad y libre de discriminación.