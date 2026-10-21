La comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de Diputados, que preside el massista Carlos Puglelli, aprobó por unanimidad un proyecto conjunto que habilita y regula el uso de armas no letales —entre ellas las pistolas Taser— por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires.

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El texto consensuado surge de la fusión de cinco iniciativas que estaban en el temario de la comisión, presentadas por el jefe del bloque Derecha Popular Juan José Esper, el libertario Maximiliano Bondarenko y Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, además de la que elaboró el propio titular del grupo.

En la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, que tengo el honor de presidir, logramos aprobar por unanimidad el proyecto que impulsamos desde el Frente Renovador para incorporar armas de menor letalidad a las Policías bonaerenses para brindarles a nuestros efectivos más herramientas, capacitación y protocolos claros de actuación. Este resultado es fruto del trabajo, la articulación y la voluntad de encontrar puntos de acuerdo entre los distintos bloques políticos. Ponemos por delante la seguridad de los bonaerenses y transformamos el diálogo en decisiones concretas. — Carlos J. Puglelli (@CPuglelli) October 21, 2026

Puglelli destacó que al incorporar armas de menor letalidad a la Policía le brindará “a nuestros efectivos más herramientas, capacitación y protocolos claros de actuación”.

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“Este resultado es fruto del trabajo, la articulación y la voluntad de encontrar puntos de acuerdo entre los distintos bloques políticos. Ponemos por delante la seguridad de los bonaerenses y transformamos el diálogo en decisiones concretas”, acotó.

El proyecto plantea su empleo como una herramienta intermedia para determinadas situaciones operativas. La propuesta establece criterios para su utilización y contempla capacitación específica para el personal policial autorizado. El expediente deberá continuar su recorrido legislativo antes de una eventual sanción definitiva.

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