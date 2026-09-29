La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires avanzó este martes durante la última sesión ordinaria con la adhesión a la Ley Nicolás (27.797), una norma que establece un marco jurídico institucional orientado a garantizar el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura.

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La legislación busca disminuir los errores médicos y los daños evitables en la práctica de la salud, estableciendo herramientas para fortalecer la seguridad de los pacientes.

La Ley Nicolás fue sancionada a nivel nacional a partir de la lucha de Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven deportista que murió a los 24 años tras recibir un diagnóstico equivocado.

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La norma apunta a “garantizar una atención sanitaria de calidad y segura”, según destacó el legislador Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, quien fue el orador para exponer sobre el proyecto. “Conocer su historia y escuchar su lucha nos permitió comprender que detrás de cada norma hay personas, y familias que muchas veces transforman una experiencia dolorosa en una oportunidad para cambiar las cosas”, afirmó.

Con la aprobación del proyecto, la provincia de Buenos Aires adhiere al marco establecido por la legislación nacional para avanzar en políticas vinculadas con la calidad y seguridad de la atención sanitaria.

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