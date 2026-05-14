El diputado provincial marplatense y jefe del bloque UCR, Diego Garciarena, presentó un proyecto en la Legislatura para interpelar al presidente de IOMA, Homero Giles, en medio de los crecientes reclamos por la crisis que atraviesa la obra social y la falta de respuestas a millones de afiliados en la provincia.

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La solicitud es acompañada por otros legisladores de la oposición como Silvina Vaccarezza (Cambio Federal), Matías Civale (UCR), Andrés De Leo ( Coalición Cívica), Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello (PRO),

El legislador de la UCR apuntó contra la gestión del organismo y sostuvo que la situación “ya no puede explicarse como un problema administrativo”, sino que representa “una vulneración concreta del derecho a la salud”.

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Cabe mencionar que este miércoles, prestadores de servicios vinculados a IOMA se manifestaron en La Plata para reclamar por la falta de pagos y los reiterados incumplimientos en los cobros. Asimismo, desde la Agremiación Médica Platense suspendieron el servicio a los afiliados desde este jueves a la medianoche pero luego de que IOMA realizase un "pago parcial significativo" de los montos comprometidos se retomó la prestación normal de los servicios en La Plata y la región.

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“IOMA sigue en crisis por ello citamos a Homero Giles a que dé explicaciones. Acompañantes terapéuticos sin cobrar por meses. Médicos al borde de cortar prestaciones. Medicamentos de alto costo sin cobertura. Millones de bonaerenses con su salud en riesgo”, expresó Garciarena al fundamentar la iniciativa.

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Según detalló el diputado, el proyecto busca que el titular de la obra social concurra al recinto para brindar precisiones sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del organismo. Entre ellos, mencionó el estado financiero de IOMA, la deuda con prestadores, los criterios de contratación y auditoría, además de las medidas previstas para afrontar la crisis.

“La situación de IOMA no puede naturalizarse y que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad institucional de exigir explicaciones respecto del funcionamiento de un servicio esencial que impacta cotidianamente en millones de bonaerenses”, apuntó.

En ese marco, Garciarena también cuestionó la falta de respuestas del gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof frente a los reclamos de afiliados, profesionales y prestadores de salud que, desde hace meses, denuncian demoras en pagos, problemas en la cobertura de medicamentos y dificultades para acceder a distintas prestaciones.