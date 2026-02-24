La cámara de Diputados bonaerense retomó la actividad en el recinto luego del extenso debate de fin de año pasado por el proyecto de ley de Financiamiento impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

En ese sentido, los legisladores avanzaron con una modificación del reglamento para las comisiones. De esta forma, la Cámara de Diputados pasó de tener 47 comisiones permanentes a 43.

Además, se creó la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Todos los proyectos contaron con el consenso de los bloques componen la cámara.

Tras ello, el debate nacional se coló en diputados, ya que se expresaron, tanto en contra como a favor, sobre el proyecto de Reforma laboral que está siendo tratado en el Congreso. Se trata del momento donde se expresan sobre los proyectos de declaración que no reunieron el consenso para ser tratados sobre tabla.

