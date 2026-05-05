A un año del escándalo por el fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata, el diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para otorgar una pensión vitalicia a pacientes afectados y familiares de las víctimas fatales.

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La iniciativa propone la creación de una pensión graciable, vitalicia y mensual destinada a las personas afectadas -quienes hayan sufrido daños graves, secuelas permanentes o un deterioro significativo en su salud como consecuencia del suministro de esta sustancia- y a los familiares de las víctimas fatales.

En cuanto a los familiares, abarca al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad, o con discapacidad o incapacidad laboral y, a padres que acrediten dependencia económica.

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De esta manera busca compensar a quienes sufrieron graves secuelas por el medicamento adulterado y asistir económicamente a los familiares.

El lote del laboratorio HLB Pharma fue retirado por ANMAT tras causar una grave tragedia sanitaria que dejó al menos 111 muertos. Hoy sigue bajo investigación judicial.

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La pensión sería móvil y equivalente al salario de bolsillo de una categoría inicial de la administración pública provincial.

Al respecto, el diputado Castillo dijo: “Presentamos junto a familiares y víctimas un proyecto de ley que solicita crear una pensión destinada a las personas afectadas como así a sus familiares, que son cientos de vidas confirmadas, y decenas de sobrevivientes con secuelas”.

Por otro lado, el legislador dejó en claro que “el proyecto no se limita a la compensación económica, sino también al acceso de cobertura del IOMA y a un acompañamiento interdisciplinario que incluya atención médica, psicológica, psiquiátrica, social y de rehabilitación para las víctimas y sus familias”.

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En tanto, los familiares de las víctimas de fentanilo adulterado que estuvieron presentes contaron sus casos y agradecieron al legislador la iniciativa presentada.

Por su parte, Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, fallecido por recibir fentanilo adulterado, aseguró que “esto no alcanza, pero sí es una caricia simbólica, sobre todo para las familias que sufren vulnerabilidades”.

Para acceder a la pensión, los solicitantes deberían acreditar la relación entre el daño sufrido y el suministro del medicamento mediante certificados médicos o de defunción, informes sanitarios o actuaciones judiciales.