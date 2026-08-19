La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores bonaerense despachó favorablemente un proyecto de Ley de la senadora Fernanda Raverta (Fuerza Patria) que declara la voluntad del Estado de la provincia de Buenos Aires de recuperar la titularidad del dominio y la administración de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC).

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El cuerpo legislativo reunió a sus integrantes en el Salón Antonio Cafiero del Senado, presidido por Federico Fagioli, donde se aprobó por mayoría el expediente. En este sentido, la autora del proyecto de Ley fue invitada por el titular de la comisión para exponer los principales lineamientos de la propuesta.

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La iniciativa de la marplatense será incorporada al orden del día de la próxima sesión ante la decisión del Gobierno nacional de cerrar los hoteles del complejo y avanzar con un esquema de concesión a privados.

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La propuesta establece que los edificios y predios sean considerados parte del patrimonio histórico y social bonaerense y permanezcan destinados exclusivamente al turismo social. “Chapadmalal no se vende. Es patrimonio de los argentinos y tiene que seguir cumpliendo la función para la que fue construido”, sostuvo Raverta.

Avanzó, en la comisión de Hacienda, el proyecto que presentamos para recuperar Chapadmalal y garantizar su uso para el turismo social.



Las familias trabajadoras de la Argentina también tienen derecho al descanso, a las vacaciones y al mar. Ese sentido es el que queremos… pic.twitter.com/u0H3iUnPfr — Fernanda Raverta (@FerRaverta) August 19, 2026

“El Gobierno nacional ve hoteles para entregarles a privados. Nosotros vemos un patrimonio que hay que recuperar, cuidar y volver a poner en funcionamiento”, afirmó la legisladora marplatense, quien agregó: “Chapadmalal nació para que conocer el mar y tener vacaciones no fuera un privilegio. Queremos que vuelva a ser eso: un lugar abierto para las familias que, de otro modo, no podrían acceder”.

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El proyecto también instruye a la Fiscalía de Estado bonaerense a iniciar las acciones judiciales que sean necesarias para procurar la restitución de los inmuebles, bajo el argumento de que el Estado nacional desnaturalizó el objetivo público con el que fueron destinados originalmente.

A su vez, la iniciativa plantea que las concesiones, usufructos o transferencias que eventualmente haya realizado Nación no podrán ser opuestas frente a la Provincia si no garantizan la continuidad de esa función social.

En caso de concretarse la recuperación, la Provincia debería garantizar el funcionamiento del complejo mediante programas de turismo social, con prioridad para jubilados y delegaciones escolares.