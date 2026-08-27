La diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, encendió la polémica en la sesión que se llevó a cabo este jueves en la Legislatura bonaerense, durante el momento de expresar el beneplácito por la visita del papa León XIV al país y de conmemoración por el aniversario del fallecimiento del Papa Francisco.

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“Desde el Frente de Izquierda tenemos el deber de traer acá y transmitir la voz de miles y miles de mujeres que desde hace décadas en este país reclamamos que la Iglesia y el Estado son asuntos separados. Entonces, nos parece que es totalmente equivocado que esta institución, que tiene que representar a todos los ciudadanos de la provincia, se alíe con dar el beneplácito al representante de una institución que la verdad en la historia no ha hecho más que machacar los derechos de toda la humanidad”, sostuvo.

Además, Schlotthauer afirmó que el proyecto de expresión de beneplácito “pretende maquillar” los aspectos más oscuros de la historia de la Iglesia católica, entre los que mencionó el “genocidio de los pueblos originarios” o de protección a pedófilos. “Si todavía nos dicen brujas es porque encabezaba la Iglesia la Inquisición”; acotó, respecto al rol de las mujeres aunque, vale aclarar, fue la iglesia anglosajona la que persiguió a mujeres en este aspecto.

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Y añadió: “Cuando decimos que iglesia y Estado son asuntos separados, estamos reclamando que ni un peso más de lo que sale de la sangre y el sudor de nuestros trabajadores y nuestro pueblo vaya a parar a pagar ninguno de los actos que se hagan.”

El primero en responder fue el titular de la bancada peronista, Facundo Tignanelli, quien aseguró que los dichos de la diputada del FIT le hacen recordar a lo que dijo Javier Milei años atrás sobre que el Papa Francisco era el “representante del maligno en la tierra”, dichos de los cuales luego se arrepintió.

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“No llama la atención que la Izquierda tenga la misma posición que la ultraderecha sobre la calidad humana del Papa Francisco”, resaltó, al tiempo que indicó que "sería bueno que la izquierda no se disocie tanto de los sentimientos de las personas que aspiran a representar, donde muchos de ellos tienen una profunda fe en Dios”.

Por otra parte, también le respondió Nahuel Sotelo, legislador de La Libertad Avanza y exsecretario de Culto y Civilización en el mandato actual de Javier Milei, quien tildó las palabras de Schlotthauer como “estupideces”. “La primera instrucción que defendió los derechos de los pueblos originarios fue la iglesia católica, a través de la reina Isabel La Católica”, la corrigió al respecto de los datos históricos que vertió la legisladora. "Me pone muy contento que todos los bloques, salvo la izquierda, nos pongamos de acuerdo en estar alegres porque viene el Papa León XIV a la Argentina”, concluyó.