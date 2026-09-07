Con el apoyo de Inquilinos Agrupados, organización que representa los derechos de las personas que alquilan viviendas, se presentó un proyecto de ley en el Senado bonaerense para que, en los alquileres de vivienda, la comisión inmobiliaria sea pagada exclusivamente por la parte propietaria.

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La iniciativa lleva la firma de la senadora provincial Mónica Macha (Unión por la Patria) y propone modificar la Ley 10.973. En ese sentido, establece que los corredores y martilleros no podrán requerir ni percibir de las personas inquilinas comisiones, honorarios, gastos de administración, gestoría o cualquier otro concepto derivado de la intermediación o corretaje inmobiliario cuando se trate de alquileres de vivienda para personas humanas.

El proyecto busca poner un límite a una práctica extendida en el mercado y es que quienes alquilan una vivienda deban afrontar el pago de comisiones, honorarios y otros gastos derivados de una intermediación que no contrataron. También señala que la propuesta toma como referencia legislaciones que ya existen en otras jurisdicciones, entre ellas Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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“Las personas inquilinas son la parte más débil del contrato y, sin embargo, terminan pagando honorarios por un servicio que no contrataron y que, en realidad, contrató la parte propietaria”, sostiene la autora del proyecto.

Para Macha, “lo que buscamos es reparar una práctica del mercado inmobiliario que genera una marcada inequidad con quienes no cuentan con una vivienda propia”.

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La iniciativa establece además que los honorarios correspondientes a los alquileres de inmuebles con destino habitacional serán afrontados exclusivamente por la parte locadora y obliga a las inmobiliarias a exhibir de manera visible, tanto en sus locales como en sus páginas web, información sobre quién debe asumir estos honorarios.

“Alquilar una vivienda no puede convertirse en una carrera de obstáculos. Esta iniciativa busca que quienes necesitan un lugar donde vivir no tengan que asumir además el costo de una intermediación que no solicitaron”, afirmó Macha.