Leguizamón pide que el titular del OCEBA dé explicaciones en el Senado por la crisis energética en la Provincia
El senador Marcelo Leguizamón Brown impulsó un proyecto para que el titular del OCEBA comparezca de manera urgente en el Senado bonaerense y rinda cuentas por los reiterados cortes de luz, la falta de inversiones y el deterioro del servicio eléctrico en la Provincia de Buenos Aires.
El senador bonaerense Marcelo “Chuby” Leguizamón presentó un proyecto de resolución para que el presidente del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) comparezca de manera presencial y urgente ante el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en medio de los reiterados cortes de luz y el deterioro del servicio eléctrico.
Según expresó el legislador en sus redes sociales, la prestación del servicio público de energía eléctrica atraviesa desde hace años una crisis estructural, marcada por cortes reiterados, falta de inversiones visibles, deterioro de la infraestructura y un creciente malestar social, especialmente en los grandes centros urbanos y el conurbano bonaerense.
Leguizamón señaló que lo que ocurre de manera constante en La Plata es una muestra clara de esta situación, con interrupciones prolongadas del suministro que afectan tanto a vecinos como a comercios y actividades productivas.
Pedido formal al OCEBA
El proyecto solicita la presencia del presidente del OCEBA, Diego Leandro Rozengardt, en los términos establecidos por el artículo 92 de la Constitución bonaerense y los artículos 146° y 147° del reglamento interno de la Cámara alta.
El objetivo de la convocatoria es que el funcionario brinde un informe detallado sobre:
- El cumplimiento de las funciones de control, fiscalización y sanción del organismo sobre las empresas concesionarias.
- El grado de avance de los planes de inversión en infraestructura eléctrica comprometidos en los últimos años.
- Los indicadores oficiales de calidad del servicio, discriminados por región y empresa.
- Las sanciones aplicadas —o no— frente a cortes reiterados y prolongados.
- Los criterios utilizados para autorizar incrementos tarifarios en contextos de deterioro del servicio.
- Las medidas adoptadas ante eventos críticos que afectaron a miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Reclamo político
Desde la oposición, Leguizamón remarcó la necesidad de que el organismo de control rinda cuentas ante el Poder Legislativo y dé explicaciones claras sobre el rol que cumple frente a una problemática que impacta de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.
La iniciativa se suma a otros reclamos legislativos vinculados a la calidad de los servicios públicos en la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de alta sensibilidad social por los cortes de energía registrados durante los últimos veranos.
