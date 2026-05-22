Este jueves se filtraron audios que supuestamente habrían intercambiado Javier Milei y su ex asesora, Rosmery Maturana. La conversación telefónica, de índole sexual, trata sobre el Presidente y otras mujeres. Pese a eso, el Jefe de Estado le asegura a la vicentelopense “vos tenes la co…a mágica”, entre otras cuestiones impúdicas.

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Los archivos generaron revuelo político y su autenticidad está siendo puesta bajo la lupa judicial.

En este marco, apareció la Diputada Lilia Lemoine, confesa enamorada del Presidente, quien ante un comentario de un tuitero respondió: Milei “no se comió nada". "Nunca la tocó. Queda en claro en otra de las grabaciones”, expresó, en alusión a que los audios serían reales pero el mandatario no habría consumado con Maturana.

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No, nunca la tocó. Queda en claro en otra de las grabaciones. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) May 22, 2026

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