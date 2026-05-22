¿Lemoine admitió que los audios sexuales filtrados de Milei son reales?: "Nunca la tocó, queda claro en otra grabación"
La viralización de audios de alto voltaje erótico, presuntamente del Presidente, generó un escándalo institucional en Casa Rosada. La Diputada libertaria dejó entrever que el contenido pertenecería efectivamente al Jefe de Estado.
Este jueves se filtraron audios que supuestamente habrían intercambiado Javier Milei y su ex asesora, Rosmery Maturana. La conversación telefónica, de índole sexual, trata sobre el Presidente y otras mujeres. Pese a eso, el Jefe de Estado le asegura a la vicentelopense “vos tenes la co…a mágica”, entre otras cuestiones impúdicas.
Los archivos generaron revuelo político y su autenticidad está siendo puesta bajo la lupa judicial.
En este marco, apareció la Diputada Lilia Lemoine, confesa enamorada del Presidente, quien ante un comentario de un tuitero respondió: Milei “no se comió nada". "Nunca la tocó. Queda en claro en otra de las grabaciones”, expresó, en alusión a que los audios serían reales pero el mandatario no habría consumado con Maturana.
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