“Con quien sea que hables hay un 99% de coincidencia en que hay que intervenir la AFA, no quieren a Chiqui Tapia, nadie lo quiere, ni los hinchas, ni la gente en la calle, en las redes, ni los periodistas”, aseveró la legisladora de LLA Lilia Lemoine en declaraciones televisivas.

La conducción de AFA y el Gobierno libertario no se llevan bien desde el principio, pero en los últimos días la situación de exacerbó a raíz del título sorpresa otorgado a Rosario Central que devino en una serie de cruces y acusaciones.

En este marco, Lemoine confirmó que Javier Milei viajará a Estados Unidos para participar del sorteo de la próxima Copa del Mundo, y con respecto a la presencia de Tapia indicó que “no estará al lado del Presidente”.

Antes, en redes, la Diputada denunció “corrupción en el fútbol” y vinculó a Tapia con operaciones ilícitas.

