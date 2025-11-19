“Durante el gobierno de Javier Milei mueren notablemente menos mujeres y trans por cuestiones de género por año... mucho menos que durante el gobierno del más grande feminista de la Historia, Alverso (SIC)”, señaló la legisladora Lilia Lemoine.

Ads

"Y sin ‘Ministerio de la mujer’, disparó.

Según sus palabras, se basó en datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Ads

Ads