“Una señora puede lucrar con un hijo menor de edad llevándolo a los medios a hacerlo actuar de autista. Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza. Lo vemos como sociedad pero se lo dejamos pasar, ¿por qué? Porque es negocio para el kirchnerismo”, dijo Lilia Lemoine este martes en declaraciones televisivas.

Ads

Y añadió: “La hija mayor (de Spesso) ya habló y contó lo que le hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales…”.

Además, la Diputada por la Provincia se refirió a la situación de España y dijo que (el Presidente) “Pedro Sánchez es kirchnerista”.

Ads

Vale destacar que Moche ya había sido atacado en redes sociales por el Jefe de Estado Javier Milei y, tras una demanda, la Justicia falló a favor del mandatario y le permitió no borrar la publicación contra el menor.

Puede interesarte

Ads