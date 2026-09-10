“Che viejo borracho y pelotudo, Alberto Fernández, el granadero se quitó la vida por caer víctima de una extorsión de una banda que operaba desde la cárcel porque vos, hijo de puta, les facilitaste celulares”, lanzó Lilia Lemoine en redes sociales, en respuesta al ex mandatario.

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Y sentenció: “Vos sos en parte responsable de esa tragedia, cerrá el culo”.

Fernández se refirió al granadero que se suicidó en la Quinta presidencial de Olivos durante la actual administración libertaria, y utilizó el caso para criticar la situación económica del país.

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