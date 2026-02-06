“La madre de Ian Moche (Marlene Spesso) recibe dinero de políticos Tiene una conducta compulsiva de atacar gente y escrachar gente. Le ha arruinado la vida a personas con denuncias falsas”, dijo Lilia Lemoine en declaraciones vía streaming.

Y añadió: “Lo usa al nene (activista por la concientización del TEA) para atacarme a mí”. “Yo dije que lo lleva a la TV a actuar de autista, independientemente de si es autista o no; lo lleva a actuar”, continuó la Diputada Nacional por la Provincia.

“Yo no me meto con el niño. Que la madre deje de usar al nene de escudo como zurda cobarde que es”, disparó Lemoine.

“Si esto lo hiciera una vecina sería ‘la mina del barrio que maltrata a sus hijos’”, continuó.

Asimismo, la libertaria sugirió: “Existe un síndrome que se llama Munchausen que hace que una persona, para llamar la atención, se invente enfermedades, y cuando no logra llamar la atención lo traslada a sus hijos. Enferman a los hijos para expresar su síndrome. Si éste fuera el caso, ella debería recibir ayuda”.

