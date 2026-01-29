“Finalmente gracias al enorme trabajo de Javier Milei, Patricia Bullrich y las Fuerzas del Cielo, los políticos se atreven a condenar la delincuencia y deportar extranjeros que delinquen”, dijo Lilia Lemoine en redes sociales.

Y añadió: “Antes por corrección política y miedo a quedar como ‘los malos’ se callaban...”.

De esta manera la Diputada Nacional por la Provincia se refirió al anuncio de Jorge Macri y también al cambio de paradigma político en prácticamente todo el país, donde, por la gran presión social, la dirigencia tiene menor tolerancia al delito.

El Jefe de Gobierno porteño había informado la deportación de cuatro ciudadanos chilenos por robos en edificios.

