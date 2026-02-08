“La Asociación Morelli en conjunto con la Diputada Nacional Lilia Lemoine está preparando la denuncia penal contra Marlene Florencia Spesso. Está involucrado también un abogado ‘especialista en discapacidades’ referente del peronismo de Esteban Echeverría. Coacciones, amenazas, extorsiones, violencia psicológica y maltrato infantil, explotación económica y utilización instrumental del menor, entre otros”, informó en redes sociales el letrado Hernán Seivane, representante de la entidad.

Ads

La legisladora libertaria, a su vez, compartió la publicación y destacó: “Gracias Hernán por hacer lo que ningún otro abogado se atrevió. Esto genera miedo, rechazo, estigmatización y me atrevo a decir que violencia”.

“Tocar el statu quo de quienes desde el poder ejercen abuso no es gratis. Toda la gente biempensante sabe, se dio cuenta... y esto es solo la punta del iceberg”, concluyó Lemoine, que desde hace días mantiene acusaciones cruzadas con Spesso, a quien señaló por “llevar a su hijo (Ian Moche) a la TV a actuar de autista”.

Ads

Puede interesarte

Ads