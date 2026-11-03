Lemoine nuevamente contra Galmarini: "Quizás tu marido no llegue a ser candidato porque andás recibiendo regalos caros"
La Diputada Nacional de LLA denunció a la Senadora bonaerense por el viaje que realizó al caribe en avión privado. Destacó el avance en la causa y sostuvo que el accionar perjudicará a Sergio Massa y a sus aspiraciones presidenciales.
“Para sorpresa de muchos, la causa contra Malena Galmarini sobre admisión de Dádivas está avanzando y el fiscal Fitipaldi solicitó librar oficios ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea”, comentó en redes Lilia Lemoine.
Y añadió: “¿Pensaron que esto se iba a archivar? No. Esto recién está empezando”.
Más tarde cruzó a la propia Senadora: “Quizás tu marido (Sergio Massa) no llegue a ser candidato porque andás recibiendo regalos caros de empresarios. (U$d400k)”.
"Malas noticias para vos: Lula no controla la justicia argentina y vas a tener que rendir cuentas porque sos legisladora", concluyó.
La acusación de Lemoine viene del famoso viaje al Caribe que realizaron Massa y Galmarini, en vuelo privado pagado por Francisco De Narváez. Mientras todos apuntaban al ex Ministro de Economía trascendió en su defensa que no era funcionario, lo que dejó en off-side a su esposa, Senadora bonaerense. Los integrantes del Estado no pueden recibir dádivas.
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