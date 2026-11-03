“Para sorpresa de muchos, la causa contra Malena Galmarini sobre admisión de Dádivas está avanzando y el fiscal Fitipaldi solicitó librar oficios ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea”, comentó en redes Lilia Lemoine.

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Y añadió: “¿Pensaron que esto se iba a archivar? No. Esto recién está empezando”.

Más tarde cruzó a la propia Senadora: “Quizás tu marido (Sergio Massa) no llegue a ser candidato porque andás recibiendo regalos caros de empresarios. (U$d400k)”.

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"Malas noticias para vos: Lula no controla la justicia argentina y vas a tener que rendir cuentas porque sos legisladora", concluyó.

La acusación de Lemoine viene del famoso viaje al Caribe que realizaron Massa y Galmarini, en vuelo privado pagado por Francisco De Narváez. Mientras todos apuntaban al ex Ministro de Economía trascendió en su defensa que no era funcionario, lo que dejó en off-side a su esposa, Senadora bonaerense. Los integrantes del Estado no pueden recibir dádivas.

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