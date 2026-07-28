Según Lilia Lemoine, Javier Milei, desde un móvil en vivo en La Rural, “señaló a uno de loa responsables del choreo del 2001 y le gritó ‘chorro’. Fue la voz de millones de argentinos damnificados. Gracias”.

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Y añadió: “Esa crisis no se generó sola. Fueron políticos chorros. Ninguna fue preso”.

El domingo, Milei lanzó contra José Ignacio De Mendiguren: “Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares. Vos sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”. Lo hizo mientras el ex funcionario, que ahora analiza demandarla, pasaba por el lugar.

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