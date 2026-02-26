Lemoine sale a aclarar su postura contra Ofelia Fernández: "Decirte tanque australiano de medialunas no era correcto"
La ex legisladora porteña recordó cuando la Diputada Nacional Lilia Lemoine brindó un taller para decirle gorda. La legisladora libertaria le contestó y la trató de mentirosa. "Conseguite un trauma honesto", acotó.
“No te dije gorda (que en todo caso ser gordo no es un insulto, fluctuar el peso nos pasa a casi todos). Yo estaba hablando de que no debemos usar ad hominem para atacar a nuestros adversarios, que decirte ‘tanque australiano de medialunas’ al final no era correcto, que debíamos atacar tu ideología... pero sos mentirosa y te estás acordando ahora de llorar cuando en ese momento te reíste, mientras te burlás de mi apellido y me insultás. Encima no decís nada de tu colega Carignano, cuando me gritó ‘gato’ en medio de una sesión”, expresó Lilia Lemoine en redes tras la difusión de un video donde Ofelia Fernández la critica por dar un taller “sobre cómo decirme gorda”.
“No importa cómo te veas... tu problema, como el de todo progrebobo, es moral. Conseguite un trauma honesto”, añadió la libertaria.
Fernández había dicho, en alusión a Lemoine: "Esas pelotudas no van a volver a ser diputadas”.
Años atrás la legisladora de Javier Milei por la Provincia “enseñaba” a trollear a sus adversarios en redes. En ese marco, señaló: "¿Está mal llamar a Ofelia Fernández tanque australiano de medialunas? Está bien llamarla así. Porque es un clásico. Es un clásico. Los clásicos son clásicos".
