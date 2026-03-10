Lemoine: "Soy (casi) tan morocha, tan rubia y tan antifeminista como Eva Perón"
La Diputada Nacional por LLA criticó a los "kukas" que la insultan "por tener de base puntos en común con su máximo referente femenino".
La siempre polémica Lilia Lemoine aprovechó el domingo para hacer cosplay de Dragon Ball. Al publicar fotos en las redes cosechó cuestionamientos y elogios. En ese sentido, le respondió al peronismo: “Los kukas son tan negadores de la realidad que dicen que soy morocha y creen que me ofende. Lo usan como insulto. Soy (casi) tan morocha, tan rubia y tan antifeminista como Eva. Y yo sí terminé el secundario e hice una carrera terciaria. No terminé ingeniería... queda pendiente”.
La “crítica” proviene de una vieja imagen de la legisladora, donde lucía pelo morocho.
Y para continuar con su comparación con Evita, expresó: “También soy actriz, aunque no es algo que haya hecho a los 15 años, lo hice después de los 30 ya habiendo trabajado más de 10 años en empresas de tecnología. Me insultan por tener de base puntos en común con su máximo referente femenino”.
