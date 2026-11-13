“El Estado terrorista de Irán, que acaba de declarar al Ejército Argentino como organización terrorista, dándose la mano con Lula, fundador del Foro se San Pablo”, expresó Lilia Lemoine en redes sociales, y añadió una fotografía a su posteo.

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Y continuó: “Toda intromisión de Brasil en política argentina es indirectamente un acto de subversión islamista. ¿Creen que exagero?”.

Luego, criticó la decisión de la ONU de reconfirmar a Irán en su asiento en el Comité de Programa y Coordinación. "¿Es joda?", ironizó Lemoine.

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