“Milei puso la economía al servicio de la gente. Antes estaba al servicio de la política. Milei bajó la inflación, la deuda y los impuestos y retenciones”, sostuvo la legisladora nacional por la Provincia, Lilia Lemoine.

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“Si el sistema anterior te parecía más justo que este, estás afirmando que estás a favor del robo porque no solo le robaban a los más pobres con la inflación sino que expropiaban a los más productivos para bancar su fiesta política parásitos que no generan nada”, agregó la diputada en una respuesta a un periodista en redes sociales.

Las declaraciones de Lemoine tuvieron lugar luego de que el Papa León XIV pidiera una economía al servicio de las personas y no personas al servicio de la economía.

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