Lemoine y la frase del Papa: "Milei puso la economía al servicio de la gente, antes estaba al servicio de la política"
León XIV viene dejando fuertes declaraciones políticas. Una de sus posturas más resonantes tuvo que ver con la economía. Para todo el arco opositor se trató de una crítica al Gobierno Nacional, pero la Diputada Lilia Lemoine salió a defender al libertario.
“Milei puso la economía al servicio de la gente. Antes estaba al servicio de la política. Milei bajó la inflación, la deuda y los impuestos y retenciones”, sostuvo la legisladora nacional por la Provincia, Lilia Lemoine.
“Si el sistema anterior te parecía más justo que este, estás afirmando que estás a favor del robo porque no solo le robaban a los más pobres con la inflación sino que expropiaban a los más productivos para bancar su fiesta política parásitos que no generan nada”, agregó la diputada en una respuesta a un periodista en redes sociales.
Las declaraciones de Lemoine tuvieron lugar luego de que el Papa León XIV pidiera una economía al servicio de las personas y no personas al servicio de la economía.
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