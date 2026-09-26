El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, confirmó que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027. Lo hizo durante una entrevista con NewsDigitales, donde planteó la necesidad de un “recambio generacional” al frente del Ejecutivo bonaerense y sostuvo que cuenta con experiencia de gestión municipal y provincial.

Ads

“Yo creo que en la provincia de Buenos Aires hace falta un recambio generacional, que un bonaerense o una bonaerense se ponga al frente”, afirmó Nardini. En ese sentido, destacó su experiencia al frente del municipio de Malvinas Argentinas y su paso por la gestión provincial.

“Con la experiencia de la gestión en casi tres mandatos en el municipio, donde además me respaldan los números, y de haber pasado por la gestión provincial. Tengo la vocación y quiero expresar eso: poder aportar a una visión de una provincia que se tiene que modernizar”, sostuvo.

Ads

El dirigente también puso el foco en el rol de los intendentes en una eventual gestión provincial. Según planteó, los gobiernos municipales tienen un conocimiento territorial que puede incorporarse a la administración bonaerense, especialmente frente al actual escenario económico.

“Hay que darle más territorialidad a la gestión. La interacción de intendentes e intendentas es fundamental, sobre todo en momentos de crisis económica como el actual, ya que son quienes, con muy poco, administran un montón de cosas”, señaló.

Nardini consideró además que las gestiones municipales pueden aportar experiencia a una futura administración provincial. “Creo que son valorables y que sus equipos pueden aportarle a la dinámica de la gestión provincial un valor agregado para el bienestar de las bonaerenses y los bonaerenses”, agregó.

Ads

En otro tramo de la entrevista, el intendente vinculó su decisión de participar electoralmente con la situación social y económica que atraviesan distintos sectores de la población. “Para cambiar una realidad hay que participar, y yo tomé esa decisión”, afirmó.

Y agregó: “Ya bastante problema tiene la gente que en el día a día pierde el trabajo, no llega a fin de mes, no puede pagar las tarifas o no consigue trabajo en blanco y que ve que hay un gobierno nacional insensible. Esas son las cosas que hay que discutir”.

Finalmente, Nardini planteó una construcción política que, según sus palabras, debería evitar convertir las diferencias partidarias en un límite para el diálogo. “Hay que sostener una mirada más amplia. No porque sea de otro partido es mi enemigo. Mi voluntad es la de poder juntarme con dirigentes, recorrer y construir equipos que tengan la voluntad de transformar la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

Ads

De esta manera, el intendente de Malvinas Argentinas hizo pública su intención de competir por la Gobernación bonaerense en 2027 y comenzó a delinear los principales ejes con los que pretende instalar su eventual candidatura: recambio generacional, experiencia de gestión, mayor protagonismo territorial de los municipios y construcción política amplia.