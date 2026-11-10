El papa León XIV llamó a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados a renovar su compromiso con la Iglesia, acompañar a los sectores más vulnerables y mantener la disponibilidad para cumplir su misión, durante su mensaje en la Catedral de Córdoba.

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En la primera parte de su intervención, el Pontífice había propuesto recuperar el sentido original del llamado religioso y advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

En esa línea, pidió cuidar el vínculo personal con el Señor, revisar las propias conductas y reconocer los errores. Luego, profundizó esa reflexión al preguntar si quienes dedican su vida al servicio de la Iglesia todavía están dispuestos a aceptar tareas inesperadas y dejar atrás aquello que los ata o condiciona sus decisiones.

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Al dirigirse especialmente a los seminaristas, León XIV les pidió “mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo”, al considerar que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar. Además, destacó la sensibilidad social de la Iglesia argentina y recordó una frase de su antecesor: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

Si bien reconoció que el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad y la falta de trabajo o vivienda requieren respuestas, sostuvo que la Iglesia debe ofrecer también el encuentro con Jesucristo. “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio”, afirmó.

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El Papa también se refirió a las dificultades que atraviesan quienes ejercen la vida sacerdotal y consagrada, como la falta de resultados visibles, el desgaste y la pérdida del entusiasmo inicial.

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En ese contexto, destacó la perseverancia de Héctor Valdivielso Sáez, primer santo argentino, y recordó al santo Cura Brochero, canonizado por Francisco en 2016, quien continuó acompañando a su comunidad pese a la ceguera y la enfermedad. “Nuestras fuerzas pueden agotarse, pero jamás el poder de Dios”, sostuvo, y alentó a utilizar nuevas herramientas, incluida la tecnología, para continuar predicando.

En otro tramo, convocó a la Iglesia argentina a reconocer lo que ya está construyendo y a buscar nuevos caminos para llegar a la sociedad. También pidió soñar con jóvenes que se pregunten si Cristo los llama, parroquias como comunidades vivas de fe y seminarios donde se formen santos. En referencia al papa Francisco, llamó a construir una Iglesia que siga “haciendo lío” y que lleve el Evangelio “a todos los rincones”.

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"SIGAN SOÑANDO CON UNA IGLESIA QUE HAGA LÍO, COMO SE LOS PEDÍA SU PAISANO FRANCISCO" En el cierre de su discurso en la Catedral, el Papa León XIV recordó al Papa Francisco con una frase inolvidable: "Sigan soñando con una Iglesia que haga lío, como se los pedía su paisano Francisco". 📺 Mirá todo el contenido en nuestra cobertura especial en #LaVozEnVivo: https://t.co/BzclIMzJic — LAVOZcomar (@LAVOZcomar) November 10, 2026

Finalmente, León XIV pidió regresar a las comunidades “con esperanza, con libertad y con ganas de seguir sirviendo”, y destacó que la tarea religiosa debe continuar incluso cuando no se alcancen a ver sus frutos.

“Que Dios encuentre en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirlo y a ser modelados por su amor. Gente que no afloje hasta llegar a la santidad”, expresó. En el cierre, aseguró que Dios todavía tiene mucho por hacer en la Argentina y pidió que la Virgen de Luján acompañe ese camino.

Cómo sigue la agenda este martes

20:15: Encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde habrá festival desde las 16:00.