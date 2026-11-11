La ciudad de Luján es escenario de una jornada histórica por la visita del papa León XIV, quien encabeza una misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La celebración reúne a miles de fieles y a una importante representación política, con gobernadores, intendentes, legisladores y funcionarios nacionales y provinciales.

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Uno de los primeros gobernadores en arribar fue el catamarqueño Raúl Jalil, quien ingresó a la zona del altar y fue visto conversando con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a la Plaza Belgrano acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y el mandatario pampeano Sergio Ziliotto. Ambos salieron del Museo Colonial Udaondo y se dirigieron hacia el lugar de la celebración.

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"Que Milei piense, diga y haga lo que quiera, pero que escuche y vea un pueblo que, cuando se moviliza de a millones, es porque el mensaje del Papa los interpela". Axel Kicillof en Luján https://t.co/WzsaiCbwGV https://t.co/0RyiFEmGj5 — Melisa Molina (@MelisaMolina93) November 11, 2026

La presencia política también tiene un fuerte componente del peronismo bonaerense y nacional. Pasadas las 6.30, un numeroso grupo de intendentes de la Provincia, junto a los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio y varios diputados, ingresó a la plaza después de reunirse en el Museo Colonial Udaondo.

Entre los dirigentes presentes también están el diputado nacional Máximo Kirchner, la diputada provincial Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla Corti, Eva Mieri, el diputado nacional Matías Molle, el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y la diputada nacional Paula Penacca, entre otros integrantes de La Cámpora.

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Miles de fieles acompañan la celebración

La expectativa por la visita papal convocó a miles de peregrinos, muchos de los cuales llegaron durante la noche del martes y pasaron varias horas a la intemperie, con bolsas de dormir y mantas, para conseguir un lugar cerca de la pasarela por donde circula el Santo Padre.

A medida que avanzó la mañana, los fieles comenzaron a abandonar sus carpas y lugares de descanso para acercarse a los sectores más próximos al recorrido de León XIV.

El operativo contempla además un sector de 8.000 invitados especiales junto al altar. La mayoría pertenece a Cáritas y a los Hogares de Cristo, aunque también fueron convocados religiosos, religiosas e integrantes de la diócesis de Luján-Mercedes.

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A ese grupo se suman alrededor de 500 autoridades políticas, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, que tienen ubicaciones asignadas en distintos sectores del predio.

En paralelo, el operativo de seguridad incluyó el cierre total de la Autopista del Oeste, en ambos sentidos y a lo largo de 56 kilómetros, desde la medianoche del martes. La restricción responde al desplazamiento del Papa y al dispositivo dispuesto para su llegada a Luján.

De acuerdo con el cronograma previsto, León XIV arribó a la rotonda de Luján a las 9.42 para encabezar la misa programada para las 10.00.