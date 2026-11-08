La llegada del papa León XIV a la Argentina marcará el inicio de una visita apostólica de tres días que tendrá actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país. Según la agenda difundida, el pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en un viaje que contempla multitudinarias celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

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El arribo está previsto para este domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay. Allí será recibido por el presidente Javier Milei, representantes del Gobierno nacional y autoridades de la Iglesia argentina.

Tras su llegada, León XIV realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Luego se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia con el mandatario nacional, prevista para las 17:50.

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La primera jornada concluirá en el Palacio Libertad, donde el Papa brindará un mensaje ante funcionarios, representantes diplomáticos y referentes de distintos sectores de la sociedad.

Una agenda centrada en los sectores vulnerables

Uno de los aspectos centrales de la visita será el contacto directo con personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución que alberga a más de 400 personas con discapacidad.

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Ese mismo día encabezará una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Posteriormente, participará de un encuentro con representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda también contempla una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

Córdoba y Luján, otras dos paradas centrales

El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba para encabezar una celebración religiosa en el predio de la Escuela de Aviación Militar, además de mantener un encuentro con integrantes de la comunidad eclesiástica local.

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Tras regresar a Buenos Aires, participará de una vigilia juvenil durante la noche.

El miércoles 11 tendrá lugar el cierre de la visita. Antes de abandonar el país, León XIV concurrirá al Complejo Penitenciario de Devoto, donde se reunirá con unas 70 personas privadas de su libertad.

Más tarde, a las 10:00, celebrará una misa en la Basílica de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina. Desde allí se trasladará al aeropuerto de Ezeiza para partir rumbo a Perú a las 14:00.

Un operativo especial y cambios en los servicios

La organización del recorrido contempla un importante dispositivo de seguridad. De acuerdo con las estimaciones incluidas en la información oficial difundida, más de siete millones de personas podrían movilizarse durante las jornadas de la visita.

El operativo estará coordinado por un Comando Unificado y contará con la participación de distintas fuerzas federales, organismos de seguridad y policías de las jurisdicciones involucradas.

La circulación también tendrá modificaciones, especialmente en las inmediaciones de los lugares donde se desarrollarán las actividades. En Palermo se prevén cortes de tránsito y perímetros especiales de seguridad.

En cuanto al transporte público, los colectivos circularán con frecuencia de día hábil, mientras que los trenes reforzarán sus servicios. También se establecerán restricciones para camiones de carga.

Por otra parte, el sistema bancario suspenderá la atención presencial y la compensación electrónica hasta el martes 10, aunque continuarán disponibles los canales digitales.

La visita tendrá como ejes la celebración religiosa, el encuentro con distintos sectores sociales y la atención a las personas más vulnerables, en un recorrido que, según las previsiones difundidas, tendrá un fuerte impacto en la vida cotidiana de las ciudades involucradas,