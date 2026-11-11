El intendente de Luján, Leonardo Boto, destacó la visita del papa León XIV a la ciudad y el mensaje que dejó durante la Santa Misa celebrada en la Basílica, ante una multitud de fieles. “Es un mensaje que hay que atesorar en el corazón y rumearlo, para tratar de ponerlo en acción y que valga la pena”, expresó.

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En declaraciones a Radio Provincia, el jefe comunal manifestó su satisfacción por el desarrollo de la jornada y la llegada del Pontífice: “Estamos muy contentos y felices de que haya terminado todo bien y que el papa León XIV haya llegado a nuestra ciudad en un marco impresionante”.

Boto también describió la convocatoria que acompañó el acontecimiento y destacó que la llegada de los fieles se mantuvo incluso después del comienzo de la celebración religiosa. “Hubo un ingreso glorioso de gente, que aún seguía llegando con la misa empezada”, relató.

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Por otra parte, el intendente vinculó la visita con una fecha especial para la historia religiosa de la ciudad: los 400 años del milagro de la Virgen de Luján. En ese sentido, explicó que desde el Municipio buscaron preparar el encuentro “con mucho amor y compromiso”, porque “venía el Papa y ocurre una sola vez en la vida”.

La visita de León XIV convirtió a Luján en el centro de una jornada histórica, marcada por la multitudinaria convocatoria y un mensaje papal que, según planteó Boto, ahora debe trascender las palabras y traducirse en acciones.

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