El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, manifestó su intención de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y anticipó que buscará avanzar con ese objetivo durante los próximos meses.

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“Quiero ser precandidato de gobernador en la provincia, quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe comunal durante una entrevista con el canal de streaming Love ST.

Nardini destacó que disfruta de su función actual, aunque consideró que está dispuesto a asumir un nuevo desafío político. “La verdad que me encanta ser intendente, es una de las tareas más gratificantes que me ha tocado ocupar”, expresó.

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Quiero ser https://t.co/uAu63ZCD5Z — Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 10, 2026

El desafío de dar el debate dentro del peronismo

Al explicar sus aspiraciones, el intendente señaló que tanto Malvinas Argentinas como la provincia de Buenos Aires tienen necesidades a las que considera que puede aportar desde una eventual gestión provincial.

“Hay un montón de cosas que tal vez necesita Malvinas Argentinas, y también necesita la provincia que creo que podemos aportar”, sostuvo.

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En ese sentido, remarcó que se trata de un desafío que está dispuesto a afrontar y llamó a participar activamente en la discusión política.

“No nos podemos quedar con la queja continua, sino hay que participar y hay que dar el debate de adentro de manera sana, responsable”, afirmó.

El jefe comunal anticipó que ese será uno de los ejes de su actividad política en el corto plazo. “Es parte de lo que quiero llevar adelante en los próximos meses”, concluyó.

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