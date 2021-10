Lidia Furlani es parte de la cooperativa agroecológica Boca del Tigre de la provincia de San Juan, recientemente incorporada a la UTT (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra) que en estos días se encuentra llevando a cabo diversas movilizaciones como el acampe y verdurazo frente al Congreso y el bloqueo de la entrada de la planta de Bayer Monsanto en Zarate.

En diálogo con LaNoticia1.com, Furlani se refirió a los principales puntos del proyecto de Ley que busca amparar a los pequeños productores y, principalmente, a las mujeres rurales. En la Provincia de Buenos Aires se estima que hay unos 7000 pequeños productores y son 22.000 a nivel nacional.

¿Cuáles son los principales ejes de la Ley de Acceso a la Tierra?

Los y las pequeñas productoras tenemos un cierto desamparo en términos de poder acceder a la tierra, acceder a la maquinaria, a créditos, incluso acceder al agua, en el caso de San Juan, y un poco lo que viene proyectando la UTT con este proyecto es justamente que esta lucha se materialice en derechos elementales que tengan que ver con créditos blandos para, por ejemplo, productores, para adquirir tierras para que estas familias productoras puedan tener viviendas pensadas en esos espacios, que a la vez tengan cuestiones de cierto resguardo ante las inclemencias del tiempo y, sobre todo, básicamente el espíritu de la ley lo que plantea es que las familias, las pequeñas familias agricultoras que son las que dan el alimento a más del 70% de la población argentina, puedan tener las condiciones básicas para vivir bien y producir bien. Hace poquito ya se comunicó desde la UTT que el 87% de los productores tiene que arreglar la tierra y eso se transforma en un costo al momento de que los alimentos lleguen a las mesas argentinas. Entonces se está pensando de qué forma estas familias puedan hacerlo de un mejor modo y que el estado garantice lo que tiene que garantizar, que estas familias tengan la tierra y que sean propietarias de las tierras porque eso nos permite sobre todo como mujeres tener proyecciones a largo plazo que nos generen cierta estabilidad económica asique es un poco eso.

¿Ven desigualdad entre los grandes y pequeños productores? ¿Por esto llevan adelante las acciones de visibilización?

Si, es una semana clave, es una semana importante sobre todo porque lo que necesitamos es el dictamen para que la ley sea tratada entonces la UTT viene organizando desde el lunes a jueves un acampe frente al Congreso para seguir en el reclamo sostenido a través de acciones, no solamente acá en Buenos Aires, sino en todas las provincias que tienen gente de UTT. Nosotras en nuestro caso específico como mujeres hemos tenido el Encuentro Nacional de Trabajadoras de la Tierra y en este encuentro lo que definimos en una acción concreta que se hizo esta mañana que fue el bloqueo de la entrada de la empresa Bayer/Monsanto acá en Zárate y también va a haber acciones a lo largo y a lo ancho del país que pretenden discutir de dónde vienen los alimentos que consumimos y quiénes están detrás de estos alimentos, qué condiciones tienen, si son sanos, cómo se produce la economía en relación a los alimentos, que un poco la ley es lo que intenta plantear y que desde UTT venimos discutiendo hace un montón. En este momento hay una charla acá en el acampe sobre periodismo y para ver de qué modo podemos trabajar con los medios de comunicación de una forma más democrática. Hay una agenda bastante extensa que continúa hasta el jueves.

AHORA en la entrada de la planta de #BayerMonsanto en Zarate dando inicio a las jornadas por el reclamo de tratamiento de la #LeyDeAccesoALaTierraYA #SoberaníaAlimentaria pic.twitter.com/xaj5HnIxzB — Unión de Trabajadorxs de la Tierra (@uttnacional) October 25, 2021

En el sentido económico la Ley de Acceso a la Tierra ¿Sería beneficiosa para el consumidor?

Si, nosotros quedamos un poco fuera de lo que es la formación de precios y justamente el abastecimiento o desabastecimiento que hacen las grandes corporaciones en los barrios, esto que hablamos de la Mesa Argentina, estas discusiones tienen distintos niveles de complejidad, en el caso nuestro lo discutimos hacia adentro de la cooperativa cuánto sale nuestra hora de trabajo, cuánto salen los insumos, cómo administramos eso, y eso lo vamos hablando con quienes consumen esos alimentos. Tratamos de no tener intermediarios, eso es fundamental para que desde las familias que produjeron esos alimentos no hayan pérdidas hasta las otras familias que lo van a consumir. Asique estamos, intentamos estar en algo que llamamos mercados de cercanía, que quienes consumen sepan de dónde vienen, quiénes están detrás de esos alimentos que son básicamente mujeres y que en general están invisibilizadas asique nuestra intención, la intención de la ley es también beneficiar a los consumidores y consumidoras.

¿Cuál es la parte socioambiental del proyecto?

La parte socio ambiental la van definiendo un poco los territorios, pero es justamente seguir pensando en cómo es que se producen los alimentos que comemos. Me refiero a cada territorio porque la realidad de Argentina es bastante amplia, pero básicamente es poner como bandera la agroecología como una necesidad fundamental para las próximas generaciones. En la medida que sigamos consumiendo alimentos envenenados, que no solamente nos envenenan a nosotros como seres humanos sino que también contaminan a la tierra, al agua y a todo el sistema, este modo de agronegocio es inviable a corto plazo. Entonces proponemos una alternativa que tenga que ver con una producción agroecológica que sea respetuosa del medio ambiente, del ecosistema y que no esté pensando a la tierra justamente como un rinde. Frente a la empresa de Bayer tenían un eslogan muy llamativo que era "Cuidamos lo que importa, cuidamos tu rinde" y esto tiene una lógica muy distinta que no tiene que ver solamente con el rendimiento sino que tiene que ver con una calidad de vida y sobre todo lo pensamos para las personas que vienen, para los niños, las niñas, no queremos esto para ellos.

¿Desde UTT tienen algún número de familias productoras en el país?

No hay un registro específico de la realidad social y económica de las mujeres rurales. Hace muy poquito la UTT ha desarrollado un modelo de encuestas junto con el INTA como para poder tener una sistematización y un registro de esa realidad. En general siempre los datos que tenemos son de familias urbanas o de personas que viven en las grandes ciudades. Por el otro, la UTT tiene más o menos registradas más de 6000 familias en todo el país. Por ejemplo, solamente en La Plata hay 49 bases UTT, ósea que son 49 organizaciones que participan.

¿Recibieron alguna respuesta de alguna autoridad?

El Presidente en una primeras reuniones en el 2020 con la UTT se comprometió a darle avance a la Ley. Esa promesa está sin cumplir, pero bueno hay algunas intenciones. Hace poquito hubo una reunión de dirigentes de la UTT con el Ministro de producción Julián Domínguez y hubo gestos de que iba a haber un dictamen a favor, pero lo que termina sucediendo es que en lo pragmático eso no se realiza.