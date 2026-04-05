El oficialismo en Diputados acelera el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares y buscará convertirla en ley esta misma semana. La iniciativa, impulsada por el Gobierno a pedido de gobernadores aliados, apunta a habilitar inversiones mineras en zonas hasta ahora protegidas.

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Según fuentes parlamentarias, el espacio de La Libertad Avanza confía en reunir los 129 votos necesarios para sesionar y avanzar con la aprobación definitiva del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde fines de febrero.

El primer paso será este martes, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen. El encuentro estará encabezado por José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente, e incluirá exposiciones de gobernadores y especialistas antes de la firma del despacho.

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La sesión en el recinto está prevista para el miércoles 8 de abril. Allí, el oficialismo intentará cerrar el trámite legislativo en tiempo récord, en línea con el reclamo de provincias mineras.

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Uno de los puntos centrales del proyecto es la modificación de los criterios de protección ambiental. La reforma busca redefinir las zonas periglaciares para permitir actividades de exploración y explotación económica en áreas que hasta ahora estaban vedadas.

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Además, la iniciativa propone transferir mayor poder a las provincias para decidir qué territorios proteger, reduciendo la intervención del Estado nacional.

El proyecto está vinculado al esquema de promoción de inversiones del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024, y es respaldado por gobernadores como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, provincias con fuerte interés en el desarrollo minero.

El tratamiento exprés ya generó críticas de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición, que cuestionan tanto el contenido de la reforma como la velocidad del debate. También hubo cuestionamientos por el desarrollo de las audiencias públicas, donde participaron cientos de expositores pero miles de inscriptos quedaron sin posibilidad de intervenir.