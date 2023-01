Este martes, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), Carlos Ortega, acompañado por Soledad Alonso, secretaria Adjunta del sindicato y diputada provincial y Gustavo Bellangüer, responsable de la UDAI Campana, realizaron una conferencia de prensa en la localidad bonaerense.

La diputada kirchnerista compartió un fragmento de la conferencia en su cuenta de Twitter y apunto contra los dirigentes locales: “Me gustaría que Juntos por el Cambio en Campana, se haga cargo, y les comunique a los 1634 vecinos y vecinas que, de no aprobarse esta ley, *NO van a poder jubilarse*”.

Comparto un fragmento de la conferencia de prensa de hoy en #ANSES Campana.

Me gustaría que Juntos por el Cambio en Campana, se haga cargo, y les comunique a los 1634 vecinos y vecinas que, de no aprobarse esta ley, *NO van a poder jubilarse.* #LeyDePagoDeDudaPrevisional pic.twitter.com/l3OP1Hkx8P

— Soledad Alonso (@soleaalonso) January 24, 2023