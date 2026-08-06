La Cámara alta debate este jueves uno de los proyectos centrales de la agenda legislativa del Gobierno nacional. Desde las 14.00, los senadores analizan la iniciativa de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en una sesión atravesada por negociaciones políticas, cuestionamientos opositores y una movilización convocada en las inmediaciones del Congreso.

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El proyecto llega al recinto con modificaciones respecto de su versión original. El oficialismo retiró el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, que habilitaba cambios en el régimen de adquisición de tierras por parte de extranjeros, luego de no conseguir los respaldos necesarios para avanzar con ese punto.

De esta manera, el debate se concentra en el resto de la iniciativa, que mantiene cambios sobre el Código Civil y Comercial, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego.

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Qué se debate en el Senado

La versión que analiza la Cámara alta contempla:

Cambios en el Código Civil y Comercial para modificar los mecanismos de desalojo ante ocupaciones de inmuebles.

para modificar los mecanismos de desalojo ante ocupaciones de inmuebles. Reformas al régimen de expropiaciones .

. Actualizaciones en la Ley de Manejo del Fuego .

. Nuevas disposiciones vinculadas a la protección del derecho de propiedad.

El capítulo sobre tierras rurales, que había generado el mayor nivel de conflicto político, quedó fuera del texto que se trata en el recinto.

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La estrategia del Gobierno

La eliminación del apartado sobre tierras representó un cambio en la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza, que buscó conservar los puntos donde contaba con mayores posibilidades de reunir apoyos.

Desde el oficialismo defienden la iniciativa como una herramienta para reforzar la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad, mientras que los sectores opositores cuestionan el alcance de las modificaciones.

Movilización frente al Congreso

La sesión está acompañada por una protesta en las inmediaciones del Congreso convocada por centrales sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos.

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La CGT, las dos CTA, movimientos sociales y agrupaciones opositoras participan de la convocatoria contra el proyecto, mientras que sectores del peronismo bonaerense también tienen presencia en la movilización.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participa a través de referentes del Movimiento Derecho al Futuro y del Partido Justicialista provincial.

Las polémicas de la previa

Además del tratamiento del proyecto, la sesión está atravesada por otros cruces políticos. La senadora Juliana Di Tullio presentó una impugnación contra el senador Joaquín Benegas Lynch, al plantear un presunto conflicto de intereses por su actividad vinculada al mercado de tierras. También generó debate la situación de la senadora Anabel Fernández Sagasti, cuya participación remota debía ser autorizada por el cuerpo.

Minuto a minuto

16:00

14:00 Comenzó la sesión

Se rechazó una moción para pasar el dictamen a Comisión. Tampoco se trató el voto a distancia de los senadores Fama y Sagasti, porque pasó con voto casi unánime a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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