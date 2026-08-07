La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización contra el proyecto de Javier Milei, denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo eje más conflictivo está vinculado a la soberanía.

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En ese marco, los jefes comunales mantuvieron una reunión con los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y José Mayans, con quienes analizaron la situación y coincidieron en la necesidad de seguir construyendo una Argentina que defienda sus recursos estratégicos, fortalezca la producción y genere empleo.

Al finalizar el encuentro, el Intendente de Pilar, Federico Achával, destacó: "El proyecto que impulsa el Gobierno nacional pone en riesgo el destino de nuestra patria y por eso lo rechazamos".

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