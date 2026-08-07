Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentina
Los jefes municipales bonaerenses marcharon frente al Congreso de la Nación en defensa de la soberanía, los recursos estratégicos y el futuro de la Argentina, reafirmando su compromiso con un proyecto de país basado en la producción, el trabajo, el federalismo y el desarrollo nacional.
La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización contra el proyecto de Javier Milei, denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo eje más conflictivo está vinculado a la soberanía.
En ese marco, los jefes comunales mantuvieron una reunión con los senadores nacionales Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio y José Mayans, con quienes analizaron la situación y coincidieron en la necesidad de seguir construyendo una Argentina que defienda sus recursos estratégicos, fortalezca la producción y genere empleo.
Al finalizar el encuentro, el Intendente de Pilar, Federico Achával, destacó: "El proyecto que impulsa el Gobierno nacional pone en riesgo el destino de nuestra patria y por eso lo rechazamos".
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